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Στην εξάρθρωση ακόμα μία σπείρας απατεώνων και λεφτών προχώρησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Καματερού, τα οποία εντόπισαν και συνέλαβαν δύο από τα οκτώ μέλη, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για έναν 18χρονο και έναν 16χρονο, στους οποίους πέρασαν χειροπέδες με συντονισμένη επιχείρηση.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες, στις οποίες καταμέριζαν την εγκληματική τους δράση και με τη χρήση «επιχειρησιακού» οχήματος, το οποίο είχαν μισθώσει, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με την πρόφαση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ πολλοί εξ’ αυτών διατηρούσαν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Επιπλέον, για την απόκρυψη της ταυτότητάς τους και την παρεμπόδιση του εντοπισμού του από τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι έκαναν χρήση πλήθους «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες εναλλάσσουν συστηματικά, προς αποφυγή ταυτοποίησης.

Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 2025 διέπραξαν κλοπή και απάτη σε βάρος ανήλικων στην περιοχή του Ωρωπού, όπου προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απέσπασαν τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας -3.000- ευρώ.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

1.κοσμήματα και ρολόγια,

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2. 2 πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή,

3. ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

4. και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

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Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών σε Αττική και Περιφέρεια με τη συνολική λεία της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ.