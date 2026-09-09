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Κι άλλα οστά – μικρά – όπως αναφέρουν πληροφορίες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη σε κοντινή απόσταση από το σημείο, όπου βρέθηκε χθες η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά ήταν μέσα σε σακούλα, ωστόσο ακόμα δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα.

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Πού εστιάζουν οι έρευνες

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τα ανθρώπινα οστά. Οι Αρχές εστιάζουν στις εξαφανίσεις προσώπων που δηλώθηκαν πριν από 6 μήνες.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι η σακούλα με τα οστά να μεταφέρθηκε έξω από το γήπεδο το τελευταίο διάστημα.

«Η σακούλα δεν ήταν πεταμένη, ήταν τοποθετημένη, ξαπλωμένη δηλαδή η σακούλα κάτω. Το να μην την έχουμε δει όμως, εδώ πέρα είμαστε περίπου 7 σύλλογοι… Θεωρώ πολύ δύσκολο να είναι εδώ πολλές μέρες», δήλωσε στην κάμερα του ΕΡΤnews, ο διευθυντής Ακαδημιών Αθηναΐς Κυψέλης, Μιχάλης Σπανός.

Με ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια της προπόνησης ποδοσφαίρου παιδιών, που οδήγησε την μπάλα εκτός του γηπέδου της Αλεπότρυπας και εντός ενός εγκαταλελειμμένου οικοπέδου, εντοπίστηκε η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.

«Στην αρχή αυτό που είδα να προεξέχει ήταν το πίσω μέρος ενός κρανίου. Παρόλα αυτά επειδή δεν φαινόταν το μπροστά μέρος, δεν ήμουν απολύτως σίγουρος, κάνοντας δύο βήματα προς τα εδώ, είχε… λίγα εκατοστά έξω από τη σακούλα, η οποία ήταν σκισμένη στο πάνω μέρος της, προεξείχε κάτι που έμοιαζε με πόδι»,

Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει νεκροψία νεκροτομή από τον αρμόδιο ιατροδικαστή.