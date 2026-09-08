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Με μπουνιές φέρεται να επιτέθηκαν δύο συνομήλικοι σε έναν 15χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, σε περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το σπίτι του ανήλικου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο 15χρονοι πήγαν στο σημείο έχοντας, όπως καταγγέλλεται, άγριες διαθέσεις.

«Κατέβα μ… που… κάτω» φέρεται να του φώναξαν και ο 15χρονος κατέβηκε με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλεται, να τον ξυλοκοπήσουν. Όπως αναφέρει το cretalive, νωρίτερα οι τρεις τους είχαν συναντηθεί τυχαία σε μίνι-μάρκετ της περιοχής.

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Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν οι δύο ανήλικοι εξύβρισαν τον 15χρονο. Εκείνος αποχώρησε με κατεύθυνση προς το σπίτι του, ωστόσο οι δύο συνομήλικοί του φέρεται να τον ακολούθησαν και να μετέβησαν στη συνέχεια έξω από την οικία του, όπου και σημειώθηκε η επίθεση.

Ο πατέρας του 15χρονου ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., τους οποίους εντόπισε τυχαία στον δρόμο. Ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί για ένα σκίσιμο στην περιοχή του ματιού και έναν μώλωπα στο πρόσωπο.

Οι δύο ανήλικοι που καταγγέλλονται για την επίθεση, καθώς και οι γονείς τους, παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου. Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να υποβληθεί η σχετική δικογραφία στις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι οι τρεις ανήλικοι διατηρούσαν μέχρι πρότινος φιλικές σχέσεις.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr)