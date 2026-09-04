Άνδρας σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας και τραυμάτισε αστυνομικό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να τον πυροβολήσουν στην κοιλιά προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας ήταν σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να κυνηγάει αστυνομικούς, έχοντας πάνω του το αιχμηρό αντικείμενο.
Ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε στην κοιλιά και τον τραυμάτισε προκειμένου να τον σταματήσει, ενώ ο δράστης φέρεται να πάσχει από προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια στιγμή διερευνώνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.