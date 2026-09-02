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Έπειτα από πολυετή αναζήτηση και ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις που αντιστοιχούν συνολικά σε ποινή 120 ετών, ένας 66χρονος εντοπίστηκε τελικά και συνελήφθη στη Λαμία.

Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις αφορούσαν πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή, απάτες και άλλες σοβαρές οικονομικές παραβάσεις.

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Στην πορεία εκδόθηκαν καταδικαστικές αποφάσεις και εντάλματα σύλληψης, ωστόσο ο 66χρονος κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή εκδόθηκε στην Ελλάδα και επέστρεψε ενώπιον των αρμόδιων αρχών, δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί. Ωστόσο, στη συνέχεια εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέα επιχείρηση εντοπισμού του.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως στη Θεσσαλονίκη πληροφορήθηκαν ότι ο 66χρονος βρισκόταν στην περιοχή της Λαμίας. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και ο 66χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τι σημαίνουν τα 120 χρόνια ποινής

Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια. Οι υποθέσεις περιλαμβάνουν τόσο πλημμελήματα όσο και κακουργήματα.

Ωστόσο, η συνολική διάρκεια των επιμέρους ποινών δεν σημαίνει ότι ο 66χρονος θα εκτίσει 120 χρόνια στη φυλακή. Το ελληνικό ποινικό δίκαιο προβλέπει κανόνες για τη συνολική έκτιση διαδοχικών ποινών, καθώς και ανώτατα όρια πραγματικής έκτισης, ανάλογα με το είδος και τις συνθήκες των καταδικών.

Μετά τη σύλληψή του, ο 66χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες διαδικασίες και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)