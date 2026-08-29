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Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο αναβάθμισης των συστημάτων επικοινωνίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, στο οποίο συνδέεται το καλώδιο οπτικών ινών που έκλεψαν άγνωστοι από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ.

Η κλοπή σημειώθηκε σε παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με τους δράστες να παραβιάζουν την περίφραξη και να εισέρχονται στον χώρο. Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο ασφαλείας, ενώ οι κάμερες κατέγραψαν την αποχώρησή τους με λευκό φορτηγό Ι.Χ.

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Το καλώδιο προοριζόταν για το νέο Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη και άλλα κέντρα ελέγχου.

Για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος υπογράφηκε στις 16 Μαρτίου 2026 σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στη δωρεά συμμετέχουν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, οι Fraport, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AEGEAN και οι Κρητικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις.