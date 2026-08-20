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Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς Ρομά του Ασπροπύργου, οδήγησε στη σύλληψη 16 ατόμων για ρευματοκλοπές ενώ συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση συνολικά 2.380 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν παράνομα σε οικίες.

Σε βάρος των 16 συληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ. Επίσης, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφορίας και επτά άδειες ικανότητας οδήγησης.

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Αποξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Ιδιαίτερη ήταν η παρέμβαση συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές ενώ κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από οικίες.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.