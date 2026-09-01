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Ένας… 90χρονος συνελήφθη το πρωί της 31ης Αυγούστου από αστυνομικούς της Τροχαίας Αττικής Οδού στο Κορωπί, καθώς οδηγούσε στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος.

Απερίσκεπτος 90χρονος οδηγάει στο αντίθετο ρεύμα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη, πρωινές ώρες της 31-8-2026 στην περιοχή του Κορωπίου, 90χρονος οδηγός αυτοκινήτου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους -440- ευρώ.

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Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο. Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης, την οποία δεν έφερε μαζί του ο 90χρονος οδηγός, είχε λήξει από το 2018.

Σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.