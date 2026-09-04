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Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στον Διόνυσο, όταν ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιερέας ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας πως ο ψάλτης πιθανόν να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, αφού κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο, βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

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Ο ψάλτης έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα του. Το κοντέινερ ήταν κλειδωμένο από την εσωτερική πλευρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής για το άνοιγμά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τις συνθήκες του θανάτου. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.