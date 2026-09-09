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Οι δράστες καταδίωξαν το θύμα, το χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και το πρόσωπο, προκαλώντας του λιποθυμία και τραυματισμό στον μηρό.

Μετά την έρευνα της Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκαν ένας 25χρονος και ένας 21χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παρενέβη για να σταματήσει την ένταση, ενώ οι δράστες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στις Αρχές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας.

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Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 27χρονου τουρίστα από τη Γερμανία, τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Στα βίντεο φαίνεται καρέ-καρέ η στιγμή που δύο νεαροί καταδιώκουν τον άνδρα μέσα στο κατάστημα και, αφού τον ακινητοποιούν, τον χτυπούν επανειλημμένα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ ο ένας τον κλωτσά ακόμη και όταν βρίσκεται πεσμένος στο πάτωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος βρισκόταν σε μπαρ και συνομιλούσε με μια 21χρονη, όταν ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε με επιθετικό ύφος. Ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί προς την έξοδο, όμως δύο άτομα τον καταδίωξαν. Ο ένας τον άρπαξε από το χέρι και τον γρονθοκόπησε δύο φορές στο πρόσωπο, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα, ενώ στη συνέχεια του κατάφερε ακόμη τέσσερα χτυπήματα στο κεφάλι. Ο δεύτερος τον κλώτσησε στο κεφάλι.

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Η καταδίωξη, τα χτυπήματα και η συμπλοκή μέσα στο μπαρ

Ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ότι έφερε και τομή στον μηρό. Λίγο αργότερα, οι δύο νεαροί ενεπλάκησαν εκ νέου σε συμπλοκή με άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, με τον έναν να πετά ακόμη και καρέκλα.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παρενέβη για να τους απομακρύνει και να σταματήσει την ένταση. Μετά την έρευνα της Αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν ως ένας 25χρονος και ένας 21χρονος, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

«Με κυνήγησαν και αφού με πρόλαβαν άρχισαν να με χτυπάνε»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του 27χρονου Γερμανού για όσα συνέβησαν μέσα στο μπαρ στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Όπως φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, είχε παραμείνει στο κατάστημα αφού έφυγαν οι δύο φίλοι του και, λίγο πριν αποχωρήσει, συνάντησε μια γνωστή του, με την οποία σταμάτησε να μιλήσει.

«Είδα έναν άγνωστο προς εμένα νεαρό άνδρα να με πλησιάζει», ανέφερε, προσθέτοντας πως από την έκφραση του προσώπου του και τη στάση του σώματός του «ένιωσα να απειλούμαι και αμέσως προσπάθησα να φύγω».

Ωστόσο, όπως περιγράφει, «αυτός μαζί με έναν άλλο άγνωστο άνδρα με κυνήγησαν και αφού με πρόλαβαν άρχισαν να με χτυπάνε». Ο ένας τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι είχε τραυματιστεί στο δεξί πόδι. Ο ίδιος εκτιμά ότι ενδεχομένως η επίθεση να συνδέεται με τον πρώην σύντροφο της 21χρονης, τον οποίο η κοπέλα είχε χαρακτηρίσει επιθετικό και ζηλιάρη.