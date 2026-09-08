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Στη σύλληψη ενός Έλληνα άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στο Θησείο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ προσήγαγαν τον άνδρα στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, όπου και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε μια σειρά από αντικείμενα.

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Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 17 εκατοστών με λάμα 7 εκατοστών, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών με λάμα 6 εκατοστών και ακόμη ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι μήκους 16 εκατοστών με λάμα 7 εκατοστών.

Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο μαζί με δύο κουτάκια φυσίγγια, καθώς και ένας ασύρματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προληπτικών και στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.