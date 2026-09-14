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Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών, η οποία φέρεται να ξεκίνησε μετά από διαπληκτισμό για την ένταση της μουσικής, τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη συμπλοκή ενώ βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν τους κάλυκες και τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο σημείο για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Δραπέτης χαρακτηρίζεται και επίσημα από το πρωί της Δευτέρας ο περίφημος βαρυποινίτης, Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις Φυλακές, ύστερα από τη λήξη της άδειας του.



Ο βαρυποινίτης φέρεται από τους αστυνομικούς να εμπλέκεται σε περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματίες έξω από beach bar της Αναβύσσου τα ξημερώματα της Κυριακής και μετά από αυτό φαίνεται πως αποφάσισε να μην επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα.



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Μετά από το περιστατικό με τους πυρπβολισμούς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, ενώ αντιμετωπίζει ακόμη κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και η 39χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η παρατήρηση που έφερε την συμπλοκή

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν από το beach bar σταμάτησε η μουσική, λόγω της περασμένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά στο εσωτερικό του καταστήματος, όμως στη συνέχεια αποχώρησε από αυτό.

Ο βαρυποινίτης φέρεται να κατευθύνθηκε μαζί με άλλα άτομα της παρέας του προς το αυτοκίνητό του, όπου έβαλε μουσική σε πολύ μεγάλη ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε από το beach bar και του έκανε παρατήρηση, με την κατάσταση να οδηγείται σε έντονο διαπληκτισμό.

Η φασαρία δεν άργησε να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς έξω από το κατάστημα βγήκαν εργαζόμενοι και αρκετοί θαμώνες, παρακολουθώντας όσα εκτυλίσσονταν.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Εξετάζεται μάλιστα σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανόν στον αέρα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί με απόλυτη σαφήνεια η σειρά με την οποία σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Στο περιστατικό φέρεται να παρενέβη στη συνέχεια και ένας Αφγανός, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σχέση με την ασφάλεια του beach bar. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κλήθηκε να επέμβει καθώς η αντιπαράθεση είχε κλιμακωθεί και φέρεται να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του Αλκέτ Ριζάι.

Ο έγκλειστος των φυλακών εξαφανίστηκε, μαζί με την παρέα του και μέχρι αυτή την ώρα τον αναζητούν ως δραπέτη καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές.