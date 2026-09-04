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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στην Ανάβυσσο Αττικής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ όχημα και γρήγορα επεκτάθηκε στην βλάστηση, παίρνοντας διαστάσεις.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 4, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ κατέφτασαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαρωνικού.

Εικόνες από την αρχή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς:

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, τα άμεσα αντανακλαστικά της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού, είχαν ως αποτέλεσμα τον έλεγχο του μετώπου.