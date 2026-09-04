Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στην Ανάβυσσο Αττικής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ όχημα και γρήγορα επεκτάθηκε στην βλάστηση, παίρνοντας διαστάσεις.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ κατέφτασαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαρωνικού.
Εικόνες από την αρχή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς:
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, τα άμεσα αντανακλαστικά της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού, είχαν ως αποτέλεσμα τον έλεγχο του μετώπου.