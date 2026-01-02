Ένας 40χρονος άνδρας έζησε εφιαλτικές στιγμές στην Ανάβυσσο, καθώς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και απαγωγής για χρέος 16.000 ευρώ, σε ένα περιστατικό που θυμίζει σκηνές μαφιόζικης ταινίας.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (30/12), όταν το θύμα πήγε σε καφετέρια για να συναντήσει έναν 20χρονο Ρουμάνο, στον οποίο φέρεται να όφειλε το συγκεκριμένο ποσό. Στο σημείο, όμως, διαπίστωσε ότι ο νεαρός δεν ήταν μόνος, καθώς τον συνόδευαν ένας 21χρονος Έλληνας και ένας 47χρονος Ρουμάνος.

Οι 3 άνδρες άρχισαν να τον απειλούν, απαιτώντας την άμεση εξόφληση του χρέους, ενώ εκείνος τους εξήγησε ότι δεν είχε τα χρήματα και ζήτησε λίγες ημέρες διορία. Αρχικά του επέτρεψαν να αποχωρήσει για να αναζητήσει χρήματα, όμως όταν δεν τα κατάφερε, εξαγριώθηκαν, τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στη συνέχεια οι δράστες τον μετέφεραν σε διαμέρισμα στο Καματερό, όπου τον κλείδωσαν σε δωμάτιο, χωρίς να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο.

Από εκεί, ο 40χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του, να του στείλει το στίγμα της τοποθεσίας και να του περιγράψει όσα συνέβαιναν, ζητώντας του ωστόσο να μην ειδοποιήσει τις Αρχές.

Ο πατέρας του, ανήσυχος για τη ζωή του παιδιού του, αποφάσισε τελικά να καλέσει την Αστυνομία.

Μετά από διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν το θύμα και προχώρησαν στην απελευθέρωσή του, ενώ στο διαμέρισμα του 20χρονου Ρουμάνου βρέθηκαν όπλα, μεταξύ άλλων, ένα μεταλλικό ρόπαλο και ένα μεταλλικό γκλομπ, και προσωπικά του αντικείμενα.

Ο 20χρονος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, με κατηγορίες ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.



