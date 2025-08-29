Έφυγαν για 15 μέρες να απολαύσουν τις διακοπές τους και όταν επέστρεψαν, βρήκαν το σπίτι τους, στην Ανάβυσσο, άνω κάτω και όλα τα πολύτιμα αντικείμενα να έχουν κάνει φτερά.



Η 27χρονη κόρη της οικογένειας από την Ουκρανία έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα τής Τρίτης και τα στελέχη της Ασφάλειας έκαναν αυτοψία στη μεζονέτα της οδού Απόλλωνος.



Το διάστημα που οι ένοικοι απουσίαζαν, οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο σπίτι παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο και την μπαλκονόπορτα τού πρώτου ορόφου. Εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, το διέρρηξαν και αφαίρεσαν από αυτό 82.800 ευρώ σε μετρητά, αλλά και κοσμήματα συνολικής αξίας 150.000 ευρώ.

Στη συνέχεια πήγαν στον χώρο στάθμευσης, απ’ όπου πήραν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αξίας 10.000 ευρώ, και το αυτοκίνητο της οικογένειας, καθώς εκεί βρήκαν και το κλειδί του. Οι κακοποιοί πριν φύγουν, άρπαξαν και το καταγραφικό από το κλειστό κύκλωμα βιντεοσκόπησης, για να μην αφήσουν στις διωκτικές αρχές εικόνες από τις κινήσεις τους.