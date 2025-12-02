Ένα τρομακτικό και ταυτόχρονα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου, έξω από τον Σκλαβενίτη, στην Ανάβυσσο, που τράβηξε την προσοχή των περαστικών για ένα συγκεκριμένο λόγο.
Το τροχαίο στην Ανάβυσσο συνέβη όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσυκλέτα «καρφώθηκε» πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Οι φωτογραφίες από το σημείο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με εμφανείς υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.
Το πιο περίεργο όμως, δεν ήταν ότι έγινε ένα τροχαίο, αλλά το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα παρέμεινε όρθια μετά την πρόσκρουση, σφηνωμένη στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Το θέαμα αυτό τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε την περιέργεια των περαστικών.