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Ένα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη (10/6) αρκετά κοντά στις Αλυκές Αναβύσσου, όταν άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε φουσκωτό σκάφος εντόπισαν έναν καρχαρία μάκο περίπου 300 μέτρα μακριά από την ακτή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωϊνό» του ΑΝΤ1 ο συγκεκριμένος καρχαρίας είχε μήκος περίπου τριών μέτρων και εντοπίστηκε αρκετά κοντά σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής και όχι μόνο.

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Η Αναστασία Μήλιου, θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι είναι φυσιολογικό κάποιες εποχές οι καρχαρίες να πλησιάζουν τις ακτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο.

Σχετικά με τους λόγους που εμφανίστηκε το συγκεκριμένο είδος κοντά στην ακτή, η θαλάσσια βιολόγος είπε: «Πρώτα απ’ όλα υπάρχουν πλέον πολλά περισσότερα κινητά απ’ ότι παλαιότερα. Οι καρχαρίες πάντα υπήρχαν. Είμαστε στις ελληνικές θάλασσες εδώ και 30 χρόνια χειμώνα-καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό κάποιες εποχές να είναι κοντά στην ακτή καθώς είτε αναζητούν την τροφή τους – η οποία δεν είναι ο άνθρωπος αλλά ψάρια – είτε για αναπαραγωγή. Η φυσιολογική συμπεριφορά είναι να φεύγουν όταν υπάρχει ανθρώπινη όχληση.

Τα ψάρια αυτά βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πέραν από κάποια ανεπιβεβαίωτα περιστατικά την δεκαετία του 1950, δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση, ούτε κάποια επίθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Α. Μήλιου απέκλεισε το ενδεχόμενο ο καρχαρίας να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην ακτή και να υπάρξει οπτική επαφή με τους λουόμενους. «Αυτό αποκλείεται. Ο κόσμος φοβάται τους καρχαρίες, τους λαγοκέφαλους, τις μέδουσες. Δεν υπάρχει κάτι επικίνδυνο στις θάλασσές μας πέραν του ανθρώπου. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και αυτά τα είδη γνωρίζουν ότι είμαστε επικίνδυνο είδος και θα εξαφανιστούν εάν πλησιάσουμε», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον συγκεκριμένο καρχαρία, η Α. Μήλιου υποστήριξε ότι έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε περιοχές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας όπου γίνεται τουρισμός με καρχαρίες και βάζουν σε κλουβί ανθρώπους για λόγους τουρισμού. «Αυτό που διερευνούμε είναι εάν οι καρχαρίες προσελκύονται εξαιτίας των φερομονών που χρησιμοποιούν οι ερασιτέχνες ψαράδες», κατέληξε.