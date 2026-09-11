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Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης, 19χρονο οδηγό μοτοσικλέτας και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των Ο.Ε.Π.Τ.Α. να κινείται επί της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού «σούζες», με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

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