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Σχέδιο δολοφονικής επίθεσης με τη συμμετοχή ελεύθερου σκοπευτή στη Θεσσαλονίκη φέρεται να κατάφερε να αποτρέψει η ΕΛ.ΑΣ., εν μέσω της σφοδρής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των «Daltonlar», της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης που έχει διασπαστεί σε αντιμαχόμενες πλευρές.

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Πριν από έξι μέρες, σε ένα παρόμοιο συμβάν στην Θεσσαλονίκη, Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έχοντας αξιοποιήσει πληροφορίες από την Interpol και υπηρεσίες άλλων χωρών, προχώρησαν στις Συκιές στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 36 και 30 ετών.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχαν αναλάβει να μεταφέρουν και να παραδώσουν τον οπλισμό στα άτομα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κατά την έξοδό τους από ισόγεια αποθήκη. Ο ένας είχε στην κατοχή του χάρτινη συσκευασία, ενώ ο δεύτερος κρατούσε μπλε σακούλα. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης, εξοπλισμένο με σκοπευτική διόπτρα ακριβείας, ένα υποπολυβόλο Uzi, ασύρματοι και φυσίγγια.

Ο 36χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στις 10 Σεπτεμβρίου παρέλαβε τον οπλισμό από άγνωστο άτομο στην Ευκαρπία. Όπως υποστήριξε, η παραλαβή έγινε για λογαριασμό ενός 49χρονου Τούρκου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι τα όπλα προορίζονταν να παραδοθούν σε μέλος των «Daltonlar».

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές φέρονται να είχαν ενημέρωση για τον σχεδιασμό της εκτέλεσης, ενώ στην κατοχή των δύο ανδρών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο συγκεκριμένος οπλισμός, αμφότεροι αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι.