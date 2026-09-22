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Τον έσυραν με τη βία σε έναν χώρο όπου δεν υπήρχαν κάμερες και εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Οι τελευταίες στιγμές του Νικολάι Παλαμάρτσιουκ, ενός Μολδαβού πατέρα δύο παιδιών που εργαζόταν ως πωλητής στην Τουρκία, καταγράφηκαν εν μέρει από κάμερα ασφαλείας και ήρθαν στο φως με την έναρξη της δίκης για την υπόθεση.

Στο βίντεο διακρίνονται τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης όπου εργαζόταν ο 29χρονος, να του επιτίθενται, να τον ρίχνουν στο έδαφος και στη συνέχεια να τον βάζουν διά της βίας σε ασανσέρ. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν να τον μεταφέρουν σε δωμάτιο χωρίς κάμερες, όπου φέρεται να τον κακοποίησαν για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να τον αναγκάσουν να ομολογήσει κλοπή για την οποία τον κατηγορούσαν.

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Η ιατροδικαστική εξέταση απέδωσε τον θάνατό του σε έλλειψη οξυγόνου, η οποία προκλήθηκε από πίεση στον θώρακα και τον λαιμό του.

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση, με τους κατηγορουμένους να αλληλοκατηγορούνται στις προανακριτικές καταθέσεις.

Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler!



Başakşehir'de patronları tarafından 'hırsızlık' şüphesiyle işkenceyle yapılarak öldürülen Moldovalı Nicolai Palamarciuc'un son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/6KWNWu2XWl — Sabah (@sabah) September 21, 2026

Μιλώντας σε τουρκικά μέσα η μητέρα του θύματος είπε «ο γιος μου πρέπει να είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη την ημέρα, γιατί με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε: “Μαμά, νιώθω πολύ άσχημα, κάτι συμβαίνει στη δουλειά. Όλοι συζητούν κάτι, με παρακολουθούν”.

Οι χειρότεροι φόβοι του βγήκαν αληθινοί. Επιτέθηκαν ξαφνικά στον γιο μου και τον μετέφεραν σε έναν χώρο χωρίς κάμερες. Τρία άτομα τον χτυπούσαν και έπεσαν πάνω του προκαλώντας κατάγματα στον θώρακα. Τα εγγόνια μου έμειναν χωρίς πατέρα. Ελπίζω να μη δουν ποτέ ξανά τον ήλιο στη ζωή τους. Ελπίζω να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να βγουν έξω».