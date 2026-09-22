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Νέα στοιχεία που υποδεικνύουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα, η οποία δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, έφερε στο φως η νεκροψία στο σώμα της.

Η εξέταση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αιβατίδη. Έδειξε περίπου 15 τραύματα στο πτώμα της. Από αυτά, επτά ήταν στο πίσω μέρος το σώματος, με τρία πολύ βαθιά, ενώ στο ένα της χέρι βρέθηκε αμυντικό τραύμα.

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Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθ’ ομολογία δράστη για εκείνη.

Ως προς τα τρία πιο βαθιά τραύματα, η λεπίδα είχε μπει σε όλο της το μήκος. Η 25χρονη πέθανε πολύ γρήγορα, λόγω της μεγάλης αιμορραγίας και της ζημιάς σε ζωτικά όργανα.

Ο 27χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του και έφερε επίσης τραύματα, δύο εκ των οποίων ήταν βαθιά.

Η κηδεία της 25χρονης πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει εδώ και έναν μήνα, κάτι που ο δράστης δεν μπορούσε να αποδεχτεί, αποφασίζοντας να πάει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα να τη βρει. Οι αρχές θεωρούν ότι είχε σχεδιάσει τις κινήσεις του.