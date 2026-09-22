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Επτά έως οκτώ μαχαιριές στην πλάτη δέχθηκε η 25χρονη που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Κυριακής (20/9/2026).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, την οποία διενήργησε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα.

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Η πρώτη εξέταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε η γυναίκα πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι, καθώς και τραύματα σε άλλα σημεία του σώματός της.

Το θύμα φέρει επτά έως οκτώ τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, ενώ έχουν διαπιστωθεί και δύο διατομές στον τράχηλο.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, έφερε επίσης τραύματα, δύο εκ των οποίων ήταν βαθιά και είχαν προκαλέσει τρώση πνεύμονα.

Η νεκροψία-νεκροτομή της 25χρονης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Σε βάρος του 27χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.