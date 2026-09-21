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Ο δράστης επιχείρησε αρχικά να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές ισχυριζόμενος ότι δέχθηκαν επίθεση από τρίτους, ενώ αργότερα ομολόγησε το έγκλημα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η συνάντηση είχε ως σκοπό τη διευθέτηση οικονομικών διαφορών, όμως η συζήτηση οδήγησε στη φονική επίθεση.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το όπλο του εγκλήματος, το οποίο είχε απορρίψει ο δράστης κατά τη διαφυγή του από τον τόπο του συμβάντος.

Η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Δημαρχείου, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.

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Σοκαρισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας, αλλά και ολόκληρη η χώρα, τις εξελίξεις γύρω από τη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη. Η νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δέχθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η 25χρονη βιολόγος έφερε τραύματα σε διαφορετικά σημεία του σώματός της. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχήλου, καθώς και χτυπήματα στη ράχη και στον θώρακα. Τραύματα εντοπίστηκαν επίσης στην κοιλιακή χώρα και στο πόδι της.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει το αμυντικό τραύμα που διαπιστώθηκε στο αριστερό της χέρι. Πρόκειται για εύρημα που, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, συνδέεται με προσπάθεια άμυνας απέναντι στην επίθεση, καθώς η νεαρή γυναίκα φαίνεται πως επιχείρησε να προστατευθεί και να κρατηθεί στη ζωή.

Η προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών και η ομολογία

Μετά το έγκλημα, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να δημιουργήσει διαφορετική εικόνα για όσα είχαν συμβεί και να παραπλανήσει τις Αρχές. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Αστυνομία και υποστήριξε ότι, ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο μαζί με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας κινητοποιήθηκε άμεσα και οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του 27χρονου λίγη ώρα αργότερα. Ο ίδιος έφερε σοβαρά τραύματα στον αριστερό πνεύμονα, τα οποία είχε προκαλέσει στον εαυτό του, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος και εκτός κινδύνου. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, οι αστυνομικοί κατάφεραν να λάβουν την ομολογία του για τη δολοφονία.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλης Νάκος, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε συναντήσει την 25χρονη επειδή της όφειλε χρήματα και ότι σκοπός της συνάντησης ήταν να διευθετήσουν τη συγκεκριμένη οικονομική διαφορά. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, «κάτι του είπε και θόλωσε», με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φονική επίθεση.

Παράλληλα, το πρωί εντοπίστηκε και ο σουγιάς που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε πετάξει ο 27χρονος κατά τη διαφυγή του. Βαθύ είναι το πένθος για την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της 25χρονης, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.

Ο εργοδότης της μίλησε για ένα «πολύ καλό κορίτσι, ήσυχο και θαυμάσιο», το οποίο εργαζόταν στην εταιρεία κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η Πηνελόπη ήταν βιολόγος και είχε ήδη γνωστοποιήσει στους ανθρώπους του εργασιακού της περιβάλλοντος ότι επρόκειτο να αποχωρήσει και να μετακομίσει στην Αθήνα. Στόχος της ήταν να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να συνεχίσει τις σπουδές της μέσα από ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να προχωρήσει επιστημονικά στον τομέα της.

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Κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Μετά τη νέα τραγωδία, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στις 19:00 στην Πλατεία Δημαρχείου.

Στο κάλεσμά τους, οι διοργανώτριες επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε διάστημα ενός μήνα στην πόλη, με αυτή τη φορά να υπάρχει και το πρώτο θύμα.

«Η δεύτερη επίθεση μέσα σε έναν μήνα στην πόλη μας και πλέον μετράμε το πρώτο θύμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν θα μείνουμε σιωπηλές. Στεκόμαστε απέναντι στη βία κατά των γυναικών και απαιτούμε να μη γίνει άλλη μία ζωή απλώς ένας αριθμός. Καμία μόνη. Καμία άλλη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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Η συγκέντρωση έχει ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και να αποτελέσει ένα συλλογικό μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr

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