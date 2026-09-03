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Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία καθώς χθες στο Μπαρμπερίνο ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, ο 36χρονος Φεντερίκο Βέλα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, την 45χρονη Λορέντσα Ισέρι, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε, πέφτοντας στο κενό.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο γυναικοκτόνος απήγαγε το θύμα από το γκαράζ του σπιτιού στο οποίο ζούσε και το έκλεισε μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Η γυναίκα βρήκε σακίδιο και κινητό μέσα στο πορτ μπαγκάζ και τηλεφώνησε σε φίλο της και στους καραμπινιέρους, ζητώντας βοήθεια. Ο Βέλα, όμως, σταμάτησε, πέταξε το κινητό και την σκότωσε. Δεν είχε αποδεχθεί τον πρόσφατο χωρισμό τους και ήθελε να εκδικηθεί.

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Η Λορέντσα Ισέρι δούλευε ως διευθυντικό στέλεχος σε ιδιωτική επιχείρηση και καταγόταν από το Λέτσε την νότιας Ιταλίας. Ο δράστης, στις 12 Αυγούστου είχε γράψει στο διαδίκτυο: «κάποιες επαφές είναι τόσο τέλειες που, έστω και αν επέλθει χωρισμός, η μορφή του άλλου μένει μαζί σου για πάντα. Σε εσένα, που είσαι η γυναίκα την οποία αγάπησα με όλο μου τον εαυτό και που έχασα εξαιτίας της βλακείας μου. Θα είμαι δικός σου, έστω και αν δεν γίνεται».