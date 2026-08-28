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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον εφιάλτη που, σύμφωνα με μαρτυρίες, βίωνε η 44χρονη Εσμά, η οποία δολοφονήθηκε στη Ροδόπη από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ξαδέλφη της 44χρονης μίλησε στο ΕΡΤnews και αποκάλυψε ότι η Εσμά είχε μοιραστεί με κοντινούς της ανθρώπους όσα φέρεται να υπέμενε από την κακοποιητική συμπεριφορά του 53χρονου. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η 44χρονη τους είχε δείξει αρκετές φορές φωτογραφίες από τα τραύματα που, σύμφωνα με την ίδια, της είχε προκαλέσει ο σύζυγός της.

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«Ξέραμε ότι την κακοποιούσε. Της είχαμε προτείνει πολλές φορές να έρθει να μείνει μαζί μας. Μας είχε δείξει συχνά φωτογραφίες από τους τραυματισμούς που της προκαλούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ξαδέλφη της.

Όπως υποστήριξε, ο 53χρονος φέρεται να απειλούσε συνεχώς την 44χρονη και να επιχειρούσε να την απομακρύνει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. «Εκείνος την απειλούσε και δεν την άφηνε να μας μιλήσει. Μιλούσαμε κρυφά στο τηλέφωνο», ανέφερε μεταξύ άλλων η ξαδέλφη της Εσμά.

Η παθολογική ζήλια και η νοσηλεία που φέρεται να είχε ζητήσει

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε εκμυστηρευτεί σε ανθρώπους του στενού της κύκλου ότι ο σύζυγός της την αντιμετώπιζε με έντονη και, όπως περιγράφεται, παθολογική ζήλια.

Μάλιστα, στο παρελθόν φέρεται να είχε ζητήσει ακόμη και τη νοσηλεία του 53χρονου, καθώς η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στους ανθρώπους του περιβάλλοντός της. Η 44χρονη εργαζόταν εποχικά στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην κόρη της για τα γενέθλιά της. Εκεί, μέσα στο σπίτι, σημειώθηκε η τραγωδία, παρουσία του 19χρονου γιου της και της 16χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 16χρονο κορίτσι ήταν εκείνο που ειδοποίησε τις Αρχές για το έγκλημα με τον 53χρονο να φέρεται πως ομολόγησε τελικά την πράξη του.

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος γιος της μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, καταβάλλοντας προσπάθεια να τη διατηρήσει στη ζωή.