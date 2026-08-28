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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου σε αγροτοδασική περιοχή στο Πλουτοχώρι Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 13:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 14.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο Νέο Χωριό να είναι σε ετοιμότητα.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλουτοχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή η οποία σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.