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Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι οι παραλείψεις της αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας, του φρουρού και του τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης συνδέονται άμεσα με τον θάνατο της 28χρονης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να απέτυχαν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.

Το βούλευμα επισημαίνει ότι οι αστυνομικοί δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους, παρά την υποχρέωση να αποτρέψουν το μοιραίο αποτέλεσμα κατά την προσφυγή του θύματος στο τμήμα.

Το δικαστικό συμβούλιο διατήρησε τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση.

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Τον δρόμο για το ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παίρνει η υπόθεση των τεσσάρων αστυνομικών που κατηγορούνται για παραλείψεις στον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε προσφύγει ζητώντας βοήθεια.

Θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση

Με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως.

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Σύμφωνα με το βούλευμα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται, «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως», να εξέθεσαν την Κυριακή Γρίβα και να την κατέστησαν αβοήθητη, ενώ είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την αποτροπή του αποτελέσματος. Κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, οι παραλείψεις που τους αποδίδονται συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης.

Για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους, το βούλευμα περιγράφει τις ενέργειες που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έπρεπε να έχουν γίνει. Στον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αποδίδεται ότι δεν βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την προσέγγιση του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος κινούνταν πεζός προς το σημείο φέροντας μαχαίρι.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η 28χρονη βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, σε απόσταση περίπου ενάμισι μέτρου από το φυλάκιο. Εκεί την προσέγγισε ο πρώην σύντροφός της και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Στην επόπτρια αποδίδεται ότι, ενώ γνώριζε πως η Κυριακή Γρίβα είχε αναφέρει ότι ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και ότι φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες. Σύμφωνα με το βούλευμα, όφειλε να συνδράμει και να καθοδηγήσει την αξιωματικό υπηρεσίας για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, αλλά και να εκτιμήσει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Αντίστοιχα, για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την έναρξη διαδικασιών εντοπισμού του δράστη. Παράλληλα, κατά το βούλευμα, όφειλε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή Γρίβα να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της, ενώ σημειώνεται ότι στο Τμήμα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.

Σε ό,τι αφορά τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, το δικαστικό συμβούλιο του αποδίδει ότι δεν αξιολόγησε όπως έπρεπε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Κατά το βούλευμα, έπρεπε να καταχωρίσει την υπόθεση ως επείγον περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να την προωθήσει ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να κινητοποιηθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της Κυριακής Γρίβα.

Με το ίδιο βούλευμα διατηρήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις αστυνομικούς μετά τις απολογίες τους.