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Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Το έγκλημα που έχει σοκάρει την κοινωνία της Ηγουμενίτσας έγινε χθες το βράδυ σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές την ζωή της άτυχης γυναίκας, φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στην ζωή του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εντόπισε πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.

Η νεαρή κοπέλα δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και την ράχη, ενώ φέρει 2 βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Αρχικά ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους.

Την 25χρονη εντόπισε ένας πολίτης, ο οποίος τηλεφώνησε στην Αστυνομία. Την ίδια ώρα ο καθ’ ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε επίσης στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια. Γρήγορα όμως, οι άντρες της ασφάλειας εξιχνίασαν την υπόθεση. Στη συνέχεια, ο 27χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε πετάξει το μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ