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Στη σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησαν οι Αρχές στην Ηγουμενίτσα, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 24χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί μεταξύ του ζευγαριού. Ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό.

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Ο άνδρας συνέχισε την πορεία του με το όχημα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου ότι ο 29χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένη, έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σοβαρή.