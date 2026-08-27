Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια 39χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον 43χρονο σύζυγό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τις αστυνομικές αρχές να ξεκινούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να απείλησε και να άσκησε σωματική βία σε βάρος της συζύγου του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και, μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν τον 43χρονο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Advertisement

Advertisement

Ο άνδρας εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο της συζύγου του. Κατά πληροφορίες, κινούνταν σε δρόμο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Κατά την ακινητοποίησή του, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 43χρονος αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο, που περιγράφεται ως «χαράκτης».

Ο 43χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.