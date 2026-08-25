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Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ο σύζυγος της τηλεοπτικής παρουσιάστριας, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.



Αν και η ίδια η παρουσιάστρια δεν πήγε στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να υποβάλει μήνυση εναντίον του, η δικογραφία σχηματίστηκε με την κατάθεση αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έφθασε στο σημείο το πρωί της Δευτέρας, όταν η παρουσιάστρια κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης και ζήτησε να προστρέξουν αστυνομικοί.



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Αν και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η παρουσιάστρια δήλωσε ότι ο σύζυγός της την εξύβρισε, αδίκημα που διώκεται κατ´ έγκληση, ο Εισαγγελέας ζήτησε να σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία που διώκεται αυτεπάγγελτα.



Τώρα ο δικαστικός λειτουργός θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του.