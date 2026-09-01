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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μία 24χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά για περιστατικό που φέρεται να αφορούσε τροχαίο. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα βαριά τραυματισμένη. Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

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Εκεί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς έχει υποστεί σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξή της.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 24χρονη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Ακολούθως, ο 29χρονος φέρεται να κίνησε το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό του οχήματος.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός συνέχισε να κινεί το όχημα, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφος της 24χρονης και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr