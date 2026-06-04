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Στη σύλληψη 3 Γερμανών κι άλλων 7 Βούλγαρων και Πολωνών μοτοσικλετιστών που ανήκουν στην οργάνωση Hells Angels, προχώρησε η αστυνομία, με το που πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα. Χιλιάδες μηχανές έφτασαν σήμερα οδικώς ή με το πλοίο Venezia από την Ιταλία, ενόψει της διεθνούς συνάντησης των Hells Angels, που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Δρεπάνου.

Η σύλληψη των επτά μοτοσικλετιστών έγινε στον Προμαχώνα όπου προσπάθησαν να περάσουν έχοντας μαζί τους ένα «οπλοστάσιο», με μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές.

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Οι επτά μοτοσικλετιστές υπηκοότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας είχαν προορισμό την Ηγουμενίτσα όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσικλετιστών.

Από τον Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από εκατό μοτοσικλετιστές από όλη την Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία κ.α.) αφού η συγκέντρωση του 2026 στην Ηγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Οι 3 Γερμανοί

Οι 2 Γερμανοί, εντοπίστηκαν και συνελλήφθησα στην Ηγουμενίτσα καθώς είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις πολωνικές αρχές και είδε εκδοθεί «ερυθρά αγγελία» που ενεργοποιήθηκε μόλις έφτασαν στη χώρα μας.

Η Ηγουμενίτσα έχει αρχίσει ήδη να κινείται σε ρυθμούς μεγάλης μοτοσικλετιστικής διοργάνωσης, με ομάδες αναβατών να καταφθάνουν σταδιακά από διάφορες κατευθύνσεις, ενώ οι αφίξεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο το μεσημέρι, οπότε και είναι προγραμματισμένη η επίσημη έναρξη της συνάντησης.

Οι μηχανές βγήκαν οργανωμένα από τον χώρο του λιμανιού και κινήθηκαν προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας την πρώτη δυνατή εικόνα από το κύμα αφίξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Hell Angels Igoumenitsa 2026

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Η άφιξη των μοτοσικλετιστών οδικώς έχει προκαλέσει κίνηση στους βασικούς δρόμους που οδηγούν προς την Ηγουμενίτσα και το Δρέπανο. Η παρουσία των μηχανών, των αναβατών και των οργανωμένων ομάδων δίνει ήδη ξεχωριστό χρώμα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η διεθνής συνάντηση των Hells Angels αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από διάφορες χώρες, με το Δρέπανο να αποτελεί το βασικό σημείο της διοργάνωσης. Ξενοδοχεία, καταλύματα και επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής κινούνται σε αυξημένους ρυθμούς, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών συνεχίζεται.

Οι Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης, ιδιαίτερα στο λιμάνι, στους δρόμους πρόσβασης και στην περιοχή του Δρεπάνου.

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Η εικόνα με τις εκατοντάδες μηχανές να φτάνουν στην Ηγουμενίτσα από θάλασσα και στεριά δείχνει πως η πόλη μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για μία από τις μεγαλύτερες μοτοσικλετιστικές συγκεντρώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στην περιοχή.