Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, στον Αργυρότοπο Ηγουμενίτσας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσω drone αποτυπώνονται οι ζημιές που υπέστησαν τα 2 μεγάλα οχήματα.

Ειδικότερα, στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι οδηγοί κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους πριν την άφιξη των αρχών και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Πηγή: thespro.gr