Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ηγουμενίτσα όπου ένας 11χρονος μαθητής βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από ΙΧ κατά την επσιστροφή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με το Epiruspost.gr o 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) από αυτοκίνητο, στην οδό 49 Μαρτύρων, στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο, επιστέφοντας από το σχολείο προς το σπίτι του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε οι γιατροί.

Ο θάνατός του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

(με πληροφορίες από Epiruspost)