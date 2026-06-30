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Ο μανιασμένος αέρας που συνοδευόταν από δυνατή βροχή, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην Ηγουμενίτσα, με ένα μεγάλο μεταλλικό πάνελ να ξεκολλάει και να πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην οδό Δαγκλή.

Από την πτώση του πάνελ στην Ηγουμενίτσα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα, ενώ σύμφωνα με το thespro.gr δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

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Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την απομάκρυνση του πάνελ και τον περιορισμό του κινδύνου για πεζούς και οδηγούς.

Προβλήματα από τον δυνατό αέρα καταγράφηκαν και στη λεωφόρο 49 Μαρτύρων, επίσης στην Ηγουμενίτσα, όπου δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο δρόμο. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε τραυματισμός οδηγού, ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές, παρά την επικινδυνότητα του περιστατικού.

Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν και νέα προβλήματα από πτώσεις δέντρων, κλαδιών ή αντικειμένων.