Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη φυλακή οδηγείται 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία της 29χρονης συντρόφου του, την ξυλοκοπούσε μπροστά στην ανήλικη κόρη τους για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο επέβαλε στον 37χρονο συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, «δείχνοντάς του» του τον δρόμο προς τη φυλακή, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Advertisement

Advertisement

Στην κατάθεσή της η 29χρονη παθούσα αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα. Περιγράφοντας το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα και να χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με την ίδια, σε όλα τα περιστατικά βίας ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους. Πάντως, σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον κι ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή ο σύντροφός της.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ