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Σοκ προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας 25χρονης στην Ηγουμενίτσα, με τον 27χρονο σύντροφό της να φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνος την σκότωσε.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 27χρονος κάλεσε την Αστυνομία και υποστήριξε ότι άγνωστα άτομα είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στη σύντροφό του, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν νεκρή.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το thespro. Η γυναίκα έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και ο 27χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο στήθος και διακομίστηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για τις πρώτες βοήθειες. Εν συνεχεία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 27χρονος έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τη γυναικοκτονία

Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκαν επίθεση από τέσσερις αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, οι ισχυρισμοί του φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 25χρονη και φέρεται μάλιστα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Κατά πληροφορίες, ο 27χρονος ομολόγησε ότι διαπληκτίστηκε με τη νεαρή καθώς είχαν οικονομική διαφορά και την τραυμάτισε με μαχαίρι, το οποίο πέταξε κατά τη διαφυγή του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβώσουν το κίνητρο και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Πηγή: iefimerida.gr – «Τσακωθήκαμε για οικονομική διαφορά», λέει ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα -Τα ψέματά του, πώς προσπάθησε να ξεγελάσει – iefimerida.gr