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Μια νέα γυναικοκτονία αποκαλύπτεται στην Ηγουμενίτσα καθώς ο 27χρονος ομολόγησε προφορικά ότι εκείνος σκότωσε την 25χρονη κοπέλα στον ποδηλατόδρομο. Κατά την εξέτασή του φέρεται να είπε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους λέγοντας χαρακτηριστικά «τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Το βράδυ της Κυριακής, ο 27χρονος κάλεσε την Αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση και ότι η νεαρή γυναίκα ήταν νεκρή. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι, με τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και ο σύντροφός της, τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

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Αρχικά, ο 27χρονος υποστήριξε ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο. Κατά την πρώτη εξέτασή του, ωστόσο, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν στοιχεία και αντιφάσεις που δεν φαίνονταν να συνάδουν με την περιγραφή του.

Η εξέτασή του συνεχίστηκε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ και του thespro.gr, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, μεταξύ του ίδιου και της νεαρής γυναίκας είχε προηγηθεί καβγάς.

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να ανέφερε κατά την εξέτασή του.

Η ομολογία ανέτρεψε πλήρως την πρώτη εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία τρίτα πρόσωπα είχαν επιτεθεί στο ζευγάρι.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας.

Παράλληλα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από τον χώρο, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.

Ο 27χρονος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.