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Για το πρωί της Πέμπτης ορίστηκε η απολογία του 27χρονου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε την 25χρονη γυναίκα στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές Αρχές να του διοριστεί συνήγορος υπεράσπισης. Αργά το απόγευμα, στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας.

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Σε βάρος του, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Η κατηγορία που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon, τα οποία εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του 27χρονου. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων.

Επιπλέον, όταν ήταν ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών. Πιο πρόσφατα, το 2024, είχε προσαχθεί από τις Αρχές για εξακρίβωση στοιχείων.