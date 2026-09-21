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Το καταστατικό του κόμματος έχει ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη νόμιμη λειτουργία του.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το κόμμα διαθέτει ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα και δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Επικαλούμενος έκθεση του ΟΑΣΕ, κατήγγειλε τις κυβερνητικές τροπολογίες που οδήγησαν σε αποκλεισμούς κομμάτων κατά το παρελθόν.

Κασιδιάρης δεν διευκρίνισε εάν ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα, παραπέμποντας τις τελικές αποφάσεις για την ημέρα κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.

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Μέσα από το κανάλι του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε το νέο του κόμμα, με την ονομασία «Συμμαχία Ελλήνων».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κασιδιάρης υποστήριξε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους» και έκανε λόγο για την ανάγκη ισχυρής παρουσίας στην πολιτική ζωή ενός «γνήσιου εθνικού κόμματος».Όπως ανέφερε, η «Συμμαχία Ελλήνων» ιδρύθηκε, κατά τον ίδιο, «νομίμως το 2025», ενώ το καταστατικό της έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε το κόμμα «εθνικό και δημοκρατικό» και υποστήριξε ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. «Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές», δήλωσε αμέσως μετά.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρεσης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Τι είπε για τη δική του υποψηφιότητα

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έδωσε σαφή απάντηση.

«Σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ως προς τους βουλευτές που ίδρυσαν τη Συμμαχία Ελλήνων, αυτοί όπως είπε διαθέτουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση ανώτερου ποινικού δικαστηρίου, με βάση την οποία «είναι αδύνατο να χαρακτηριστούν αχυράνθρωποι».

«Οι πάγιες αναφορές νομικών κύκλων σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του εκλογοδικείου είναι αλυσιτελείς, καθότι αφορούν έτερο νομικό πρόσωπο. Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμεμπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στη δημοκρατία. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί στις τάξεις της προκλητικά μεγάλο αριθμό υπόδικων και κατάδικων βουλευτών. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές», συμπλήρωσε.