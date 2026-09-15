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Παρά την αποφυλάκισή του, νομικοί επιστήμονες και ειδικοί στο Συνταγματικό Δίκαιο διευκρινίζουν ότι ο ίδιος παραμένει αποκλεισμένος από κάθε εκλογική διαδικασία έως τον Οκτώβριο του 2033.

Η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι η στέρηση του δικαιώματος εκλογιμότητας διαρκεί όσο και η ποινή που επιβλήθηκε, ανεξάρτητα από τον χρόνο της πραγματικής αποφυλάκισης.

Ο Άρειος Πάγος έχει ήδη επικυρώσει τον αποκλεισμό του από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, εξετάζοντας την ουσιαστική ηγεσία των κομμάτων για την αποφυγή καταστρατήγησης των περιορισμών.

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Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και προαναγγέλλει επιστροφή στην πολιτική. Για την ακρίβεια, χρησιμοποιεί τρεις λέξεις που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρανόησης: «Νέο εθνικό κόμμα». Δηλώνει, κατά λέξη, ότι το έχει μαζί του. Προσέξτε την λεπτομέρεια: Ο μέχρι χθες έγκλειστος και άλλοτε Χρυσαυγίτης, κάνει τις δηλώσεις του περιστοιχισμένος από μαυροφορεμένους χειροκροτητές, που «στυλιστικά» θυμίζουν πολύ τους παλιούς «φαν» της εγκληματικής οργάνωσης με επικεφαλής τον Μιχαλολιάκο.

Από όσο γνωρίζω, «νέο εθνικό κόμμα» δεν έχει ιδρυθεί επισήμως. Το προφανές ερώτημα που ανακύπτει είναι, αν μπορεί ο Κασιδιάρης να ιδρύσει, ή να ηγηθεί, ή να διευθύνει παρασκηνιακά ένα τέτοιο κόμμα, ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα ενόψει των εθνικών εκλογών.

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Οι νομικοί επιστήμονες λένε πως η πόρτα για υποψηφιότητα Κασιδιάρη παραμένει κλειστή έως το 2033.

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης απάντησε σε πρόσφατη ανάρτησή του πως «όχι», ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, τουλάχιστον όχι πριν από τον Οκτώβριο του 2033.

Έξω από τις Φυλακές Δομοκού, ο Κασιδιάρης φώναζε στους δημοσιογράφους και στην παρέα με τα μαύρα που τον υποδέχθηκε, ότι δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί που δεν τον θέλουν στη Βουλή, γιατί «στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Ευχαριστούμε και ενημερώνουμε τον Κασιδιάρη: Εμείς, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες, έχουμε αναθέσει σε ένα θεσμό που λέγεται Δικαιοσύνη – συγκεκριμένα, Άρειος Πάγος – το καθήκον να αποφασίζει για το ποιά κόμματα και ποια πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος και στις εκλογές.

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΟΜΟΚΟΥ(lamiareport.gr/EUROKINISSI)

Η αποφυλάκιση αφορά τη φυσική έξοδο από τη φυλακή, επειδή ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ολοκλήρωσε την ποινή του.

Το δικαίωμα να είναι κανείς υποψήφιος σε εκλογές είναι εντελώς ξεχωριστό ζήτημα και ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν αποκλεισμό από την εκλογιμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πότε κάποιος βγαίνει από τη φυλακή.

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Με άλλα λόγια: το ότι κάποιος εκτίει ολόκληρη την ποινή του (ή αποφυλακίζεται νωρίτερα υπό όρους) δεν σημαίνει αυτόματα πως ξαναποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να κατέβει σε ψηφοδέλτιο.

Τι λέει ο νόμος

Μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ψηφίστηκε ειδική ρύθμιση για την εκλογική νομοθεσία. Σύμφωνα με αυτήν, η στέρηση του δικαιώματος να είναι κάποιος υποψήφιος – είτε ως μέλος συνδυασμού είτε ως πρόσωπο στην ηγεσία κόμματος – διαρκεί όσο και η ποινή που του επιβλήθηκε, με αφετηρία την ημέρα της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.

Το κρίσιμο σημείο είναι αυτό: ο νόμος διευκρινίζει ρητά πως το αν κάποιος εξέτισε στην πράξη την ποινή του, ή αν αυτή παραγράφηκε, δεν επηρεάζει καθόλου τον υπολογισμό αυτού του χρονικού διαστήματος. Δηλαδή, ακόμα κι αν κάποιος αποφυλακιστεί νωρίτερα – όπως συνέβη και στον Κασιδιάρη – το «ρολόι» του αποκλεισμού από τις εκλογές δεν σταματά ούτε επιταχύνεται. Μετράει από την ημέρα της καταδίκης και όχι από την ημέρα της αποφυλάκισης.

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Αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλία Κασιδιάρη, από τις φυλακές Δομοκού, μετά από έκτιση του συνόλου της ποινής Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026(lamiareport.gr/EUROKINISSI)

Στην περίπτωση του Κασιδιάρη, η καταδίκη σε κάθειρξη 13 ετών επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Ο υπολογισμός λοιπόν είναι απλή αριθμητική: 13 χρόνια μετά την καταδίκη σημαίνει πως ο αποκλεισμός λήγει τον Οκτώβριο του 2033 και όχι σήμερα, με την αποφυλάκισή του.

Αυτό ακριβώς υποστηρίζει και ο Ξενοφών Κοντιάδης: ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε κανέναν εκλογικό συνδυασμό – ούτε να είναι μέλος της φανερής ή της «κρυφής» ηγεσίας ενός κόμματος που θέλει να συμμετάσχει σε εκλογές, και αυτός ο αποκλεισμός ισχύει μέχρι τον Οκτώβριο του 2033.

Ο Άρειος Πάγος έχει ήδη κρίνει δύο φορές

Το ερώτημα αυτό δεν είναι άγνωστο στην ελληνική Δικαιοσύνη. Έχει ήδη απασχολήσει τον Άρειο Πάγο δύο φορές τα τελευταία χρόνια, και η απάντηση ήταν αρνητική (δις) για τον Κασιδιάρη:

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2023 (εθνικές εκλογές): Ο Άρειος Πάγος απέκλεισε συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων στον οποίο συμμετείχε ο ίδιος, κρίνοντας πως επρόκειτο ουσιαστικά για «μανδύα» πίσω από τον οποίο κρυβόταν κόμμα με πραγματικό αρχηγό τον Κασιδιάρη, το οποίο είχε ήδη αποκλειστεί από προηγούμενη απόφαση. Το δικαστήριο έκρινε πως η μεθόδευση γινόταν με σκοπό να καταστρατηγηθούν οι περιορισμοί εκλογιμότητας.

Ο Άρειος Πάγος απέκλεισε συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων στον οποίο συμμετείχε ο ίδιος, κρίνοντας πως επρόκειτο ουσιαστικά για «μανδύα» πίσω από τον οποίο κρυβόταν κόμμα με πραγματικό αρχηγό τον Κασιδιάρη, το οποίο είχε ήδη αποκλειστεί από προηγούμενη απόφαση. Το δικαστήριο έκρινε πως η μεθόδευση γινόταν με σκοπό να καταστρατηγηθούν οι περιορισμοί εκλογιμότητας. 2024 (ευρωεκλογές): Ο Άρειος Πάγος απέκλεισε το κόμμα «Σπαρτιάτες» από τις ευρωεκλογές, κρίνοντας ότι πραγματικός αρχηγός του ήταν ο έγκλειστος τότε στη φυλακή, καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλίας Κασιδιάρης.

Δηλαδή, η ελληνική δικαιοσύνη δεν εξετάζει μόνο ποιος εμφανίζεται επίσημα ως αρχηγός ή υποψήφιος, αλλά ψάχνει και ποιος είναι ο πραγματικός, ουσιαστικός ηγέτης πίσω από ένα κόμμα ή συνδυασμό, ακριβώς για να μην παρακάμπτεται η απαγόρευση μέσω προσώπων «βιτρίνας».

Λυπούμεθα κύριε Κασιδιάρη.

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