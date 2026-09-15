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Ο Ηλίας Κασιδιάρης λίγο μετά την αποφυλάκισή του από τις Φυλακές Δομοκού δήλωσε ότι επιστρέφει στην «πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων», κάνοντας προαναγγελία για ένα «νέο εθνικό κόμμα».

«Σας είχα δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Σήμερα επιστρέφω και απ’ ότι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της αντιπολίτευσης», τόνισε.

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«Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις μέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, πώς συνωμοτούν και λένε πως δεν θα πρέπει να επιστρέψω στην Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες», είπε χαρακτηριστικά.