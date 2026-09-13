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Ο ίδιος δηλώνει ότι επιστρέφει στην πολιτική σκηνή με πλήρη δικαιώματα και προτίθεται να συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η δικηγόρος του επιβεβαίωσε την αποφυλάκιση και ανακοίνωσε ότι ο εντολέας της θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για τις μελλοντικές του κινήσεις.

Ο συνταγματολόγος Ξενοφώντας Κοντιάδης επισήμανε ότι η συμμετοχή του στις εκλογές θα είναι επιτρεπτή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας μετά τον Οκτώβριο του 2033.

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Αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο πρώην βουλευτής της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών.

Ο ίδιος υποστηρίζει, σε ανάρτησή του Στο Χ ότι αποφυλακίζεται «οριστικά και άνευ όρων» και δηλώνει ότι επιστρέφει με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δίνοντας από τώρα σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες κινήσεις του.

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Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) September 13, 2026

«Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Σε σχετική ανακοίνωση της δικηγόρου του, αναφέρεται ακόμη ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κατέβει κανονικά στις προσεχείς εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκισή του θα παραχωρήσει συνέντευξη Tύπου.

Η ανακοίνωση

Πιο αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00. Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

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Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκισή του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.

Με εκτίμηση και σεβασμό

Βάσω Πανταζή»

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Κοντιάδης: Υπάρχει αντίφαση ως προς την εμμονή του Κασιδιάρη να μετάσχει στις εκλογές

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συνταγματολόγος Ξενοφώντας Κοντιάδης ξεκαθάρισε ότι η υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές «θα είναι επιτρεπτή με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία μετά τον Οκτώβριο του 2033». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μείζον είναι το κομματικό μας σύστημα και οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην ενίσχυση αυτών των ακροδεξιών αντιλήψεων και να κάνουν τα στοιχειώδη για να περιοριστεί η απήχησή τους».