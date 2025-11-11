Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί απελευθερώθηκε από τον «εφιάλτη» του στη φυλακή του Παρισιού, μόλις 20 ημέρες μετά την έναρξη της πενταετούς ποινής του για μια υποτιθέμενη συνωμοσία χρηματοδότησης εκλογών που συνδέεται με το καθεστώς του αποθανόντος Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.



Ένα δικαστήριο της γαλλικής πρωτεύουσας αποφάσισε τη Δευτέρα ότι ο Σαρκοζί μπορεί να αποφυλακιστεί από τη διαβόητη φυλακή Prison de la Sante, ενόσω αμφισβητεί την καταδίκη του.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι η παραμονή του στη φυλακή θα ήταν «έκτακτο μέτρο» αν δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων και των μαρτύρων, την αποτροπή συμπαιγνίας μεταξύ των κατηγορουμένων ή την αποφυγή φυγής. Διέταξε ειδικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο Σαρκοζί θα παραμείνει στη χώρα και πρόσθεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν στον κατάλογο των ατόμων με τα οποία απαγορεύεται να επικοινωνεί.

Η πρώτη φυλάκιση πρώην προέδρου στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας έκανε τα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο τον περασμένο μήνα. Τηλεοπτικά συνεργεία κινηματογράφησαν τον Σαρκοζί να φεύγει από το σπίτι του χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και μέχρι τη στιγμή που το Renault του πέρασε την λευκή πύλη της φυλακής του Παρισιού. Τρεις εβδομάδες μετά, τα γαλλικά κανάλια ειδήσεων έδειξαν το ταξίδι επιστροφής του στο σπίτι.

Στην απόφασή τους, οι δικαστές του Παρισιού τόνισαν τις ανησυχίες που δικαιολογούν τα μέτρα που είναι γνωστά ως δικαστική εποπτεία. Σημείωσαν ότι ο Σαρκοζί έχει κατηγορηθεί για παραβίαση μαρτύρων σε σχέση με την υπόθεση της Λιβύης και επίσης ότι έχει μεγάλη επιρροή ως πρώην πρόεδρος.

«Ο κίνδυνος πίεσης ή συμπαιγνίας δεν μπορεί επομένως να αποκλειστεί εντελώς», έγραψε το δικαστήριο.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα για να ζητηθεί η αποφυλάκισή του, ο Σαρκοζί χαρακτήρισε τη φυλάκισή του ως «εφιάλτη», σύμφωνα με το Agence France-Presse. «Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, σίγουρα είναι για κάθε κρατούμενο, θα έλεγα μάλιστα ότι είναι εξαντλητικό».

Για λόγους ασφαλείας, ο 70χρονος Σαρκοζί κρατούνταν σε απομόνωση στη φυλακή Prison de la Sante.

Τώρα, σε μια ανάρτηση στο X, δήλωσε ότι επικεντρώνεται στο να καθαρίσει το όνομά του.

«Ο νόμος εφαρμόστηκε», έγραψε ο Σαρκοζί. «Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να αποδείξω την αθωότητά μου».

Ο Σαρκοζί έχει εμπλακεί σε ένα νομικό τέλμα που έχει συγκλονίσει τη χώρα από τότε που έχασε την επανεκλογή του το 2012.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε τη χρήση ενός τηλεφώνου μιας χρήσης για να συζητήσει διακριτικά τη βοήθεια ενός δικαστή να βρει μια prestigious δουλειά σε αντάλλαγμα για μια χάρη, η συνολική ενοχή του Σαρκοζί επιβεβαιώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας πέρυσι. Ωστόσο, απέφυγε τη φυλάκιση σε αυτή την υπόθεση, φορώντας για λίγο ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Ωστόσο, ο Σαρκοζί διατηρεί υποστηρικτές και έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα δικαστικής πλάνης μετά την καταδίκη του στην υπόθεση της Λιβύης. Πριν από τη φυλάκισή του, δήλωσε στον Τύπο ότι είχε πάρει μαζί του ένα αντίτυπο του «Κόμη του Μόντε Κρίστο», την ιστορία ενός άνδρα που μετατρέπεται σε εκδικητή μετά από μια συκοφαντία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης για τη Λιβύη νωρίτερα φέτος, οι δικαστές του Παρισιού επικεντρώθηκαν σε δύο μυστικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη πριν από 20 χρόνια μεταξύ κορυφαίων συνεργατών του Σαρκοζί και του δεξιού χεριού του Καντάφι, Αμπντουλάχ Σενουσί, ο οποίος είχε καταδικαστεί στη Γαλλία για την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση σε γαλλικό αεροσκάφος.

Τελικά, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι συναντήσεις με έναν άνδρα που είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στη Γαλλία είχαν ως μοναδικό σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης ενόψει της υποψηφιότητας του Σαρκοζί στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007.

Αν και δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία, οι ακροάσεις στο πλαίσιο της έφεσης του Σαρκοζί για την υπόθεση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος.

