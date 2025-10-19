Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και ηγετική φυσιογνωμία της γαλλικής δεξιάς από το 2007 έως το 2012, πρόκειται να εισέλθει την Τρίτη στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Ο πρώην ηγέτης θα κρατηθεί σε απομόνωση, σε κελί 20 τετραγωνικών μέτρων, με δικαίωμα για έναν σύντομο καθημερινό περίπατο.

Πρώτος Γάλλος πρόεδρος στη φυλακή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Σαρκοζί θα γίνει ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος που θα εκτίσει ποινή φυλάκισης μετά τον Φιλίπ Πεταίν, συνεργάτη των Ναζί και αρχηγό του καθεστώτος του Βισί, ο οποίος είχε φυλακιστεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπαλλήλων της φυλακής που μίλησαν στο AFP ανώνυμα, είναι πιθανό ο Σαρκοζί να κρατηθεί σε ένα από τα κελιά των εννέα τετραγωνικών μέτρων στην πτέρυγα απομόνωσης. Αυτό θα αποτρέψει την επαφή του με άλλους κρατούμενους ή τη λήψη φωτογραφιών από τα κινητά που εισάγονται λαθραία στη φυλακή.

«Εξαιρετική σοβαρότητα» των αδικημάτων

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα παραμείνει στη φυλακή ο πρώην πρόεδρος. Η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο είχε δηλώσει κατά την καταδίκη του ότι τα αδικήματα ήταν «εξαιρετικής σοβαρότητας» και διέταξε την κράτησή του, ακόμα και αν ασκήσει έφεση.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί αναμένεται να ζητήσουν την αποφυλάκισή του μόλις μπει στη φυλακή, ενώ το δικαστήριο μπορεί να επιλέξει είτε την παραμονή του στη φυλακή είτε την αποφυλάκιση υπό δικαστική εποπτεία ή κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Στην απομόνωση

Μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση, ο Σαρκοζί αναμένεται να περάσει μεγάλο μέρος του χρόνου του μόνος του. Στην απομόνωση, οι κρατούμενοι μπορούν να βγαίνουν για έναν σύντομο περίπατο την ημέρα, μόνοι, σε μια μικρή αυλή.

Τα νομικά προβλήματα του Νικολά Σαρκοζί

Από την ήττα του το 2012, ο Σαρκοζί αντιμετώπισε σειρά νομικών υποθέσεων. Έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο ξεχωριστές δίκες, μεταξύ των οποίων η υπόθεση δωροδοκίας και η υπόθεση της Λιβύης. Στην τελευταία, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι βοηθοί του συνήψαν συμφωνία με τον Καντάφι για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007, ενώ ο ίδιος φέρεται να είχε υποσχεθεί βοήθεια στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Λίβυου ηγέτη.

Το δικαστήριο όμως τον αθώωσε από ξεχωριστές κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιων κεφαλαίων, παθητική διαφθορά και παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας.

Δημόσια αντίδραση και υποστήριξη

Μετά την καταδίκη, ο Σαρκοζί έχασε το Παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Elabe, έξι στους δέκα Γάλλους θεωρούν την ποινή «δίκαιη». Παράλληλα, εξακολουθεί να απολαμβάνει υποστήριξη στη δεξιά.

Ο γιος του, Λουί Σαρκοζί, κάλεσε τον κόσμο να «έρθει και να δείξει υποστήριξη» στον πατέρα του έξω από το σπίτι του την Τρίτη το πρωί. Η δικαστής της υπόθεσης δέχτηκε απειλές θανάτου, με τον πρόεδρο Μακρόν να χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές «απαράδεκτες».