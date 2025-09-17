Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν το 2007 αφέθηκε ελεύθερος από γερμανική φυλακή την Τετάρτη, αφού εξέτισε ποινή φυλάκισης επτά ετών για την διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος που δεν σχετίζεται με την πολύκροτη υπόθεση.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς κατονόμασαν για πρώτη φορά τον Κρίστιαν Μπρούκνερ ως ύποπτο το 2020, όταν ήδη εξέτιε την ποινή για τον βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στο ίδιο μέρος από όπου εξαφανίστηκε η μικρή Μανλίτν, στην περιφέρεια Αλγκάρβε της Πορτογαλίας όπου εξαφανίστηκε ο ΜακΚάν.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αφέθηκε ελεύθερος στις 9:15 τοπική ώρα, συνοδευόμενος από αστυνομική συνοδεία», δήλωσε ο Μάρσελ Φαρμπόουσκι, εκπρόσωπος της φυλακής όπου κρατείτο ο Μπρούκνερ.

Οι δημοσιογράφοι είδαν ένα αυτοκίνητο να φεύγει από τη φυλακή.

Madeleine McCann prime suspect Christian Brueckner released from German prisonhttps://t.co/ti7bN01kQX pic.twitter.com/wcqLGA1fpZ — ITV News (@itvnews) September 17, 2025

Ο δικηγόρος του αρνείται πως ο πελάτης του έχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση ΜακΚαν.

Ο Μπρούκνερ, 49 ετών, έχει καταδικαστεί για κακοποίηση παιδιών και εμπορία ναρκωτικών, εκτός από τον βιασμό της γυναίκας, υπόθεση γαι την οποια καταδικάστηκε.

Το Der Spiegel ανέφερε ότι η απελευθέρωση του Μπρούκνερ συνδέεται με πολύ αυστηρούς όρους: το διαβατήριό του έχει ακυρωθεί, θα φοράει ηλεκρονικό βραχιολάκαι και πρέπει να δηλώσει τόπο διαμονής από τον οποίο δεν μπορεί να φύγει χωρίς άδεια.

«Αυτή είναι μια προσπάθεια των εισαγγελέων να τον κρατήσουν σε ένα είδος ανακριτικής κράτησης όπου θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε ο δικηγόρος Φίλιπρ ΜάρκουορτPhilipp , σύμφωνα με το Der Spiegel.

Η ΜακΚαν, τριών ετών το 2007, εξαφανίστηκε από το υπνοδωμάτιό της σε ένα θέρετρο διακοπών, ενώ οι γονείς της δειπνούσαν λίγα μέτρα μακριά. Η αστυνομία στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία, η οποία έχει χαρακτηρίσει την Μπρούκνερ ως τον κύριο ύποπτο, αναζητά εδώ και καιρό στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση.

Η πορτογαλική και η γερμανική αστυνομία πέρασαν τέσσερις ημέρες ψάχνοντας για στοιχεία στην Αλγκάρβε τον Ιούνιο.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Μπρούκνερ απέρριψε το αίτημά τους για κατάθεση σε σχέση με την εξαφάνιση αλλά είπαν πως θα συνεχίσουν να αναζητούν τυχόν στοιχεία.

Ο Μπρούκνερ έζησε στην Αλγκάρβε μεταξύ 1995 και 2007, όπου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Reuters, είχε κάνει διαρρήξεις σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα που ενοικιάζονταν σε παραθεριστές.

Οι γονείς της ΜακΚαν συνεχίζουν να αγωνίζονται για να βρεθεί η κόρη τους, η οποία τώρα θα ήταν 22 ετών, και εκδίδουν ανακοίνωση κάθε χρόνο στην επέτειο της εξαφάνισής της. «Την αγαπάμε πολύ και μας λείπει απερίγραπτα», έγραψαν στην ιστοσελίδα τους.

