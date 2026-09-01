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Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα» στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες μετά τη φονική έκρηξη τον περασμένο Φεβρουάριο, αναμένεται να καταθέσουν αύριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Χρήστου Πατούνα, οι συγγενείς των θυμάτων.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την τακτική δικάσιμο, με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα.

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Ο ιδιοκτήτης της εταιρίας είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά τη φονική έκρηξη παραμένοντας στη φυλακή για έξι μήνες, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στο εδώλιο κατηγορούμενος για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Δήλωση των συνηγόρων του, Μ. Δημητρακόπουλου και Γ. Παναγιώτου

Οι συνήγοροί του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου μετά την απόφαση για άρση της προσωρινής κράτησης ανέφεραν νωρίτερα σε δήλωσή τους πως «η εταιρεία θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».

Ολόκληρη η δήλωση:

«Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα ,που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας «Βιολάντα» από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι. Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν, η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».

Με πληροφορίες από dikastiko.gr