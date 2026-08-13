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Ο Κώστας Πάσσαρης παραμένει κρατούμενος στη Ρουμανία, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ απέρριψε οριστικά την Πέμπτη το αίτημά του για υπό όρους αποφυλάκιση.

Η απόφαση έρχεται μετά την αρνητική κρίση του δικαστηρίου της Κραϊόβα τον Ιούνιο του 2026, το οποίο είχε επίσης απορρίψει προηγούμενο αίτημα του Πάσσαρη.

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Όπως μεταδίδουν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δικαστικά έγγραφα, ο Πάσσαρης βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περισσότερα από 24 χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Η ρουμανική νομοθεσία προβλέπει ότι για να εξεταστεί το ενδεχόμενο υπό όρους αποφυλάκισης θα πρέπει να έχει εκτιθεί τουλάχιστον 20ετής ποινή, προϋπόθεση που στην περίπτωσή του έχει ήδη εκπληρωθεί.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αποφυλάκισή του από τις φυλακές της Κραϊόβα. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται η πειθαρχική συμπεριφορά του κρατουμένου, οι ενδείξεις ουσιαστικού σωφρονισμού, αλλά και το συνολικό ποινικό του παρελθόν.

Ο Κώστας Πάσσαρης είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.