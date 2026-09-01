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Αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, το μεσημέρι της Τρίτης (1/9).

Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον Φεβρουάριο μετά από σχεδόν πέντε ώρες απολογίας κατηγορούμενος για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων.

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Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα trikalaola.gr, έγινε δεκτό το αίτημά του για άρση της προσωρινής κράτησής αποφυλακίστηκε μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε πριν από έξι μήνες στην απολογία του ότι δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο και ότι το έμαθε «πολύ αργά» και πληροφορήθηκε ότι η οσμή έβγαινε μόνο από τις τουαλέτες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ζήτησε από τον ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει έλεγχο και δεν του είπε το παραμικρό.

Την ίδια ώρα ο υδραυλικός που έκανε τον έλεγχο στην κατάθεσή του περιέγραψε μια εικόνα πλήρους αδιαφορίας για τους κανόνες ασφαλείας. Ο τεχνικός φέρεται να υποστήριξε πως του ζητήθηκε να συνδέσει δεξαμενή προπανίου 5.000 λίτρων με το κτίριο μέσω ενός απλού σωλήνα σε χαντάκι. Όταν πρότεινε τη θωράκιση του αγωγού με μπετόν και τη δημιουργία φρεατίου ελέγχου, ο ιδιοκτήτης φέρεται να του απάντησε: «Εγώ είμαι το αφεντικό… βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος».

Οι δικαστικές αρχές μεταξύ άλλων -κρίνοντάς τον προσωρινά κρατούμενο- υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να γνωρίζει για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο εργοστάσιό του.